MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 120.014 %66.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.902 %28.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.712 %1.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.575 %1.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.524 %0.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.180 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 412 %0.23
Demokrat Parti
DP 		- 339 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 194 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 185 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 91.383 %55.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.563 %30.93
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 13.212 %8.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.763 %1.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.650 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.277 %0.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.188 %0.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 881 %0.54
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 412 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 89 %0.05
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 81 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 72.631 %59.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.247 %36.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.985 %1.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 940 %0.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 355 %0.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 355 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 346 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 326 %0.27
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 280 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 208 %0.17
Demokrat Parti
DP 		- 184 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 25 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		119.726 %66.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		51.491 %28.43
Saadet Partisi
SAADET 		2.889 %1.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.777 %1.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.871 %1.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.498 %0.83
Demokrat Parti
DP 		588 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		268 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		90.603 %55.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.418 %31.13
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		13.098 %8.09
Saadet Partisi
SAADET 		2.679 %1.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.782 %1.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.323 %0.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		951 %0.59
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		818 %0.51
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		160 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		144 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		71.024 %58.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.272 %35.68
Saadet Partisi
SAADET 		3.254 %2.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.485 %1.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		934 %0.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		523 %0.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		516 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		258 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0