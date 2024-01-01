KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kayapınar Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 482 %37.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 402 %31.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 381 %29.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10 %0.78
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 405 %38.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 358 %33.65
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 296 %27.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3 %0.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 473 %48.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 284 %28.95
Anavatan Partisi
ANAP 		- 215 %21.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5 %0.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0.41
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		462 %36.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		407 %32.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		369 %29.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13 %1.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		389 %36.46
Saadet Partisi
SAADET 		379 %35.52
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		299 %28.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		478 %49.43
Saadet Partisi
SAADET 		287 %29.68
Anavatan Partisi
ANAP 		202 %20.89
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
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Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sason
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
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İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0