BALPINAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Balpınar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.015 %35.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 922 %31.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 857 %29.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 22 %0.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13 %0.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 627 %45.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 592 %42.59
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 91 %6.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 61 %4.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 19 %1.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 493 %36.9
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 476 %35.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 358 %26.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3 %0.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.043 %36.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		917 %32.24
Saadet Partisi
SAADET 		804 %28.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19 %0.67
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		621 %45.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		575 %41.82
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		97 %7.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		60 %4.36
Saadet Partisi
SAADET 		22 %1.6
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		478 %36.57
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		472 %36.11
Saadet Partisi
SAADET 		357 %27.31
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
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Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sason
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0