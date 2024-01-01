KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kırklareli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Siyam Kesimoğlu cumhuriyet-halk-partisi
Mehmet Siyam
Kesimoğlu
%0 0 Oy
Derya Bulut milliyetci-hareket-partisi
Derya
Bulut
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 87.183 %47.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.202 %19.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 30.287 %16.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 6.683 %3.62
Demokrat Parti
DP 		- 2.091 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.746 %0.95
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.253 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.020 %0.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 163 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		- 140 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 91 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 78.338 %44.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.130 %26.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.237 %23.83
Demokrat Parti
DP 		- 4.947 %2.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.332 %0.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 773 %0.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 597 %0.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 595 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 520 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 420 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 187 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 58 %0.03
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 56 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 32 %0.02
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 27 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 78.952 %47.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 49.601 %29.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.095 %8.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 10.069 %6.07
Demokrat Parti
DP 		- 8.181 %4.93
Anavatan Partisi
ANAP 		- 3.104 %1.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 761 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 641 %0.39
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 260 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 224 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 38 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		116.159 %49.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.070 %24.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.214 %12.06
İyi Parti
İYİ PARTİ 		21.954 %9.38
Demokrat Parti
DP 		3.313 %1.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.923 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.838 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		1.661 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		775 %0.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		530 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		501 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		104.986 %45.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		59.387 %25.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		54.571 %23.48
Demokrat Parti
DP 		5.540 %2.38
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.534 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.331 %0.57
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.269 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		1.025 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		920 %0.4
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		625 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		343 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		289 %0.12
Yurt Partisi
YURT-P 		204 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		185 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		111 %0.05
Bağımsız
BĞMSZ 		75 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		100.272 %45.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.575 %25.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.103 %10.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		17.353 %7.82
Demokrat Parti
DP 		12.531 %5.65
Anavatan Partisi
ANAP 		2.551 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.837 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.382 %0.62
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.021 %0.46
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		860 %0.39
Bağımsız
BĞMSZ 		752 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		653 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		378 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		313 %0.14
Emek Partisi
EMEP 		218 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Babaeski
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kofçaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lüleburgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pehlivanköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vize
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alpullu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükkarıştıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükmandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çakıllı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evrensekiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İğneada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahalil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıyıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Babaeski
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kofçaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lüleburgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pehlivanköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vize
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alpullu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükkarıştıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükmandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çakıllı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evrensekiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İğneada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahalil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıyıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0