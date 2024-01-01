MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.920 %37.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.645 %21.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.239 %2.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 404 %0.89
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 174 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		- 140 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 91 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.025 %38.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 14.737 %34.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.262 %24.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 299 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 248 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 144 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 110 %0.26
Saadet Partisi
SAADET 		- 106 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 58 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 56 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 32 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 27 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 21 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.313 %49.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.055 %35.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.619 %9.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 643 %1.75
Demokrat Parti
DP 		- 610 %1.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 290 %0.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 126 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 45 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 38 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.595 %45.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		17.937 %40.01
Saadet Partisi
SAADET 		1.107 %2.47
Vatan Partisi
VATAN 		282 %0.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		247 %0.55
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.035 %36.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.651 %32.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.665 %25.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		710 %1.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		358 %0.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		317 %0.76
Bağımsız
BĞMSZ 		303 %0.73
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		191 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		114 %0.27
Doğru Yol Partisi
DYP 		98 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		48 %0.12
Millet Partisi
Millet 		35 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		31 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.150 %46.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.891 %32.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.106 %11.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.481 %4.04
Demokrat Parti
DP 		1.388 %3.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		431 %1.18
Saadet Partisi
SAADET 		206 %0.56
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Babaeski
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kofçaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lüleburgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pehlivanköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vize
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alpullu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükkarıştıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükmandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çakıllı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evrensekiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İğneada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahalil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıyıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Babaeski
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demirköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kofçaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lüleburgaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pehlivanköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vize
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahmetbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alpullu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükkarıştıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükmandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çakıllı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evrensekiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İğneada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karahalil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıyıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0