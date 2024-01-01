ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şereflikoçhisar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Memiş Çelik adalet-ve-kalkinma-partisi
Memiş
Çelik
%0 0 Oy
Mustafa Koçak cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Koçak
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.450 %57.29
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.790 %38.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 265 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 152 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 108 %0.54
Vatan Partisi
VATAN 		- 94 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.341 %46.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.593 %32.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.315 %16.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 492 %2.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 187 %0.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 133 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 58 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 18 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.109 %40.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.003 %39.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.721 %17.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 160 %1.06
Demokrat Parti
DP 		- 59 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 47 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 32 %0.21
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 12 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.032 %55.48
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.329 %21.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.728 %18.75
Saadet Partisi
SAADET 		282 %1.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		246 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		137 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		45 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		33 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		29 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		22 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.207 %45.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.263 %31.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.596 %17.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		471 %2.35
Saadet Partisi
SAADET 		220 %1.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		142 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		46 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		41 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		23 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		22 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		15 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.926 %39.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.919 %39.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.784 %18.46
Saadet Partisi
SAADET 		243 %1.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		113 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		63 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		31 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0