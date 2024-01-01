ÇANKAYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çankaya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Duhan Kalkan adalet-ve-kalkinma-partisi
Duhan
Kalkan
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 418.740 %73.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 123.222 %21.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.023 %1.58
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.944 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.638 %0.99
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.983 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 1.654 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 702 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 388.365 %64.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 129.191 %21.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 54.272 %9.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.136 %1.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.527 %0.92
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 4.478 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.955 %0.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.141 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 568 %0.09
Yurt Partisi
YURT-P 		- 546 %0.09
Demokrat Parti
DP 		- 545 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 223 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 221 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 180 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 177 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 287.104 %59.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 106.311 %21.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 75.790 %15.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.565 %0.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.553 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.489 %0.51
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.305 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 1.670 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.096 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 813 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 552 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 231 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 227 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 130 %0.03
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 123 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		406.114 %71.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		123.906 %21.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.802 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		10.749 %1.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.863 %1.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4.303 %0.76
Vatan Partisi
VATAN 		2.217 %0.39
Demokrat Parti
DP 		2.033 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		662 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		374.761 %62.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		124.532 %20.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		65.586 %10.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		9.394 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.072 %1.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		4.987 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		2.501 %0.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.429 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.955 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.172 %0.2
Demokrat Parti
DP 		669 %0.11
Bağımsız
BĞMSZ 		662 %0.11
Yurt Partisi
YURT-P 		437 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		396 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		362 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		257 %0.04
Millet Partisi
Millet 		200 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		278.242 %57.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		100.972 %20.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		81.040 %16.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.406 %1.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.175 %0.86
Saadet Partisi
SAADET 		4.043 %0.84
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.238 %0.67
Demokrat Parti
DP 		2.501 %0.52
Anavatan Partisi
ANAP 		1.439 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		447 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		280 %0.06
Millet Partisi
Millet 		222 %0.05
Bağımsız
BĞMSZ 		162 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0