MAMAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mamak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Asım Balcı adalet-ve-kalkinma-partisi
Asım
Balcı
%0 0 Oy
Veli Gündüz Şahin cumhuriyet-halk-partisi
Veli Gündüz
Şahin
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 187.714 %50.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 176.190 %47.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.183 %1.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 874 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 864 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		- 738 %0.2
Demokrat Parti
DP 		- 714 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 169.357 %47.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 137.643 %38.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35.739 %10.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.846 %1.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.869 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.758 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 989 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 430 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 379 %0.11
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 342 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 177 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 149 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 62 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 123.352 %41.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 103.778 %35.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 58.259 %19.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.920 %1.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.394 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 985 %0.33
Anavatan Partisi
ANAP 		- 964 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 618 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 540 %0.18
Emek Partisi
EMEP 		- 272 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 267 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 264 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 105 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 60 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180.341 %48.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		155.329 %41.7
İyi Parti
İYİ PARTİ 		19.811 %5.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.645 %1.52
Saadet Partisi
SAADET 		4.326 %1.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.931 %1.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		796 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		651 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		633 %0.17
Demokrat Parti
DP 		552 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		479 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		163.977 %46.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		133.857 %37.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39.998 %11.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.849 %1.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.395 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		2.319 %0.66
Demokrat Parti
DP 		759 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		524 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		434 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		345 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		314 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		261 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		213 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		190 %0.05
Millet Partisi
Millet 		169 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		121.541 %41.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		102.082 %34.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		58.982 %20.04
Saadet Partisi
SAADET 		4.971 %1.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.703 %0.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.413 %0.48
Anavatan Partisi
ANAP 		1.140 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		922 %0.31
Demokrat Parti
DP 		791 %0.27
Emek Partisi
EMEP 		492 %0.17
Millet Partisi
Millet 		302 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
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Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
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Evren
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0