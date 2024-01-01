ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Etimesgut Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
Enver Demirel milliyetci-hareket-partisi
Enver
Demirel
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 164.842 %49.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 152.057 %45.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.116 %1.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.451 %1.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.094 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.077 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 818 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 114.366 %39.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 106.730 %37.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 57.438 %19.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.209 %1.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.652 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.336 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 452 %0.16
Demokrat Parti
DP 		- 402 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 275 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 242 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 151 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 148 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 111 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 50 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 61.604 %35.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 59.411 %33.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.532 %26.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.823 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.732 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.371 %0.78
Anavatan Partisi
ANAP 		- 382 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 309 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 287 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 199 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 120 %0.07
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 74 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 55 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 51 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		156.556 %47.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		152.514 %46.02
Saadet Partisi
SAADET 		7.386 %2.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.943 %2.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.145 %0.95
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.109 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		1.102 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.042 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		813 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		109.157 %38.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		94.583 %32.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		68.894 %24.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.282 %2.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.084 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		1.886 %0.66
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		818 %0.29
Demokrat Parti
DP 		579 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		346 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		297 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		252 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		244 %0.09
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		243 %0.08
Millet Partisi
Millet 		161 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		154 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.216 %33.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.291 %32.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.750 %27.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.897 %2.8
Saadet Partisi
SAADET 		2.261 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.834 %1.05
Anavatan Partisi
ANAP 		544 %0.31
Demokrat Parti
DP 		489 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		328 %0.19
Millet Partisi
Millet 		153 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0