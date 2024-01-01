SİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sincan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Murat Ercan adalet-ve-kalkinma-partisi
Murat
Ercan
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 194.879 %67.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 75.410 %26.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.358 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.290 %1.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.432 %0.84
Demokrat Parti
DP 		- 1.077 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 803 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 711 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		- 673 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 164.737 %57.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 82.896 %29.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.914 %9.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.923 %1.73
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.611 %0.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.083 %0.73
Demokrat Parti
DP 		- 819 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 414 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 227 %0.08
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 219 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 184 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 177 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 120.459 %49.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 83.956 %34.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.232 %10.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.608 %1.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.487 %1.44
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.830 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.073 %0.44
Demokrat Parti
DP 		- 741 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 532 %0.22
Millet Partisi
Millet 		- 250 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 199 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 178 %0.07
Emek Partisi
EMEP 		- 131 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		191.436 %66.5
İyi Parti
İYİ PARTİ 		73.045 %25.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.055 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		6.542 %2.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.420 %1.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.248 %0.78
Demokrat Parti
DP 		1.079 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		708 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		685 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		668 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		163.257 %57.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		73.918 %26.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.648 %11.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.460 %2.63
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.706 %0.95
Saadet Partisi
SAADET 		2.483 %0.87
Demokrat Parti
DP 		759 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		445 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		281 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		254 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		207 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		205 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		171 %0.06
Millet Partisi
Millet 		158 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		102 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		118.803 %49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		78.919 %32.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		27.957 %11.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.318 %2.61
Saadet Partisi
SAADET 		4.310 %1.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.977 %0.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.660 %0.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.166 %0.48
Demokrat Parti
DP 		930 %0.38
Millet Partisi
Millet 		256 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		174 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
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Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
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Evren
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
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Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
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Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0