BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
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Evren
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
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Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
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Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
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Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
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Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0