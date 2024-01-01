YENİMAHALLE SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Yenimahalle Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Abdulkadir Aydoğan adalet-ve-kalkinma-partisi
Abdulkadir
Aydoğan
%0 0 Oy
Fethi Yaşar cumhuriyet-halk-partisi
Fethi
Yaşar
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 238.187 %58.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 164.156 %40.21
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.422 %1.08
Demokrat Parti
DP 		- 784 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 667 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 196.541 %50.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 146.442 %37.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 30.665 %7.94
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.754 %1.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.621 %0.94
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.774 %0.46
Yurt Partisi
YURT-P 		- 614 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 556 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 295 %0.08
Demokrat Parti
DP 		- 251 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 234 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 211 %0.05
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 130 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 99 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 150.411 %40.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 134.372 %36.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 76.634 %20.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.641 %0.98
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.476 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.835 %0.49
Demokrat Parti
DP 		- 1.179 %0.32
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.036 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 522 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 373 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 347 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 137 %0.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 15 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		203.866 %50.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		164.145 %40.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		22.807 %5.59
Saadet Partisi
SAADET 		5.817 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.425 %1.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.743 %0.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.136 %0.28
Demokrat Parti
DP 		748 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		596 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		383 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		175.356 %45.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		146.132 %37.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.129 %11.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.000 %2.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.367 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		2.373 %0.62
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		914 %0.24
Demokrat Parti
DP 		668 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		624 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		562 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		468 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		358 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		285 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		251 %0.07
Doğru Yol Partisi
DYP 		161 %0.04
Millet Partisi
Millet 		142 %0.04
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		116 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		148.255 %39.98
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		123.076 %33.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		79.168 %21.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.687 %1.8
Saadet Partisi
SAADET 		4.455 %1.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.287 %0.62
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.287 %0.62
Demokrat Parti
DP 		1.524 %0.41
Anavatan Partisi
ANAP 		1.080 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		936 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		502 %0.14
Millet Partisi
Millet 		246 %0.07
Bağımsız
BĞMSZ 		186 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		167 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0