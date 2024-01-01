ALTINDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Altındağ Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Veysel Tiryaki adalet-ve-kalkinma-partisi
Veysel
Tiryaki
%0 0 Oy
Ramazan Değerli cumhuriyet-halk-partisi
Ramazan
Değerli
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 130.434 %64.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 55.400 %27.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.068 %3.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.050 %2.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.643 %0.81
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 805 %0.4
Demokrat Parti
DP 		- 643 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 480 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		- 448 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 135.246 %63.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 49.391 %23.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.480 %8.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.468 %1.63
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.134 %1
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.114 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 694 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 348 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 260 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 172 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 126 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 91 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 58 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 115.699 %57.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 44.054 %21.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.040 %14.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.884 %2.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.352 %1.66
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.486 %0.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.265 %0.63
Anavatan Partisi
ANAP 		- 793 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 706 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 294 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 199 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 175 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 88 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		125.644 %61.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		49.959 %24.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		16.444 %8.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.624 %2.75
Saadet Partisi
SAADET 		3.605 %1.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.430 %0.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		380 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		371 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		347 %0.17
Demokrat Parti
DP 		329 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		209 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		130.132 %61.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		49.941 %23.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.426 %9.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.668 %2.2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.272 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		2.189 %1.03
Demokrat Parti
DP 		563 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		392 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		332 %0.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		218 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		189 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		174 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		121 %0.06
Millet Partisi
Millet 		107 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		98 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.377 %54.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.616 %22.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.711 %15.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.390 %2.67
Saadet Partisi
SAADET 		5.329 %2.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.633 %0.81
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.511 %0.75
Demokrat Parti
DP 		841 %0.42
Anavatan Partisi
ANAP 		583 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		370 %0.18
Millet Partisi
Millet 		222 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
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Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0