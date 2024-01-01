GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Gölbaşı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yakup Odabaşı cumhuriyet-halk-partisi
Yakup
Odabaşı
%0 0 Oy
Ramazan Şimşek milliyetci-hareket-partisi
Ramazan
Şimşek
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.055 %54.18
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 29.626 %39.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.037 %2.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.018 %2.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 463 %0.61
Demokrat Parti
DP 		- 242 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		- 207 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 134 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 30.086 %43.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28.414 %41.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.362 %12.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 868 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 434 %0.63
Demokrat Parti
DP 		- 140 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 77 %0.11
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 55 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 46 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 35 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 31 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.154 %44.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.458 %38.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.922 %14.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 784 %1.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 161 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		- 143 %0.3
Demokrat Parti
DP 		- 124 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 67 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 50 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 29 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		37.564 %49.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		16.034 %21.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.072 %19.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.477 %4.6
Saadet Partisi
SAADET 		2.197 %2.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		652 %0.86
Vatan Partisi
VATAN 		175 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		141 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		139 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		108 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		30.217 %44.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.751 %34.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.710 %15.66
Saadet Partisi
SAADET 		1.661 %2.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		989 %1.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		443 %0.65
Demokrat Parti
DP 		116 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		110 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		85 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		71 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		52 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		48 %0.07
Millet Partisi
Millet 		47 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		39 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		36 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		34 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.466 %40.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.005 %37.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.700 %16.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.486 %3.12
Anavatan Partisi
ANAP 		316 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		271 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		251 %0.53
Demokrat Parti
DP 		186 %0.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0