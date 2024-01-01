KEÇİÖREN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Keçiören Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Zafer Çoktan adalet-ve-kalkinma-partisi
Zafer
Çoktan
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 332.396 %63.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 161.336 %30.89
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.616 %1.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 7.652 %1.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.479 %0.86
Demokrat Parti
DP 		- 2.021 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.670 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.545 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.498 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 231.438 %43.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 159.881 %30.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 86.328 %16.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 38.885 %7.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.282 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.955 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.742 %0.33
Demokrat Parti
DP 		- 1.258 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 492 %0.09
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 381 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 343 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 319 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 229 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 123 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 189.156 %42.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 146.462 %32.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 93.745 %20.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.177 %1.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.851 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.199 %0.49
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.912 %0.43
Demokrat Parti
DP 		- 1.262 %0.28
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.086 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 688 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 363 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 328 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 175 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 46 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		303.551 %57.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		185.601 %35.37
Saadet Partisi
SAADET 		12.410 %2.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		11.971 %2.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.173 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.537 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.319 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.106 %0.21
Demokrat Parti
DP 		1.055 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		957 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		242.084 %46.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		107.113 %20.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		97.430 %18.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		63.149 %12.03
Saadet Partisi
SAADET 		4.253 %0.81
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.865 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.516 %0.29
Demokrat Parti
DP 		1.101 %0.21
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		812 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		718 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		669 %0.13
Bağımsız
BĞMSZ 		506 %0.1
Millet Partisi
Millet 		374 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		373 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		339 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		311 %0.06
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		173 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		187.002 %41.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		136.298 %30.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		96.676 %21.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.450 %2.33
Saadet Partisi
SAADET 		7.963 %1.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.970 %0.66
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.060 %0.46
Demokrat Parti
DP 		1.815 %0.41
Anavatan Partisi
ANAP 		1.336 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		756 %0.17
Millet Partisi
Millet 		407 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0