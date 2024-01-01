PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Pursaklar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ertuğrul Çetin adalet-ve-kalkinma-partisi
Ertuğrul
Çetin
%0 0 Oy
Halil Tuncay cumhuriyet-halk-partisi
Halil
Tuncay
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 58.567 %72.05
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 15.124 %18.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.164 %5.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.307 %1.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 354 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 298 %0.37
Demokrat Parti
DP 		- 241 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		- 103 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.819 %63.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.662 %27.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.433 %4.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.925 %2.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 787 %1.09
Demokrat Parti
DP 		- 174 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 119 %0.17
Millet Partisi
Millet 		- 62 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 37 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.669 %57.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.548 %33.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.188 %4.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.013 %1.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 914 %1.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 128 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.13
Demokrat Parti
DP 		- 65 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 37 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 25 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.475 %71.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		14.963 %18.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.249 %6.5
Saadet Partisi
SAADET 		1.639 %2.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		351 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		339 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		163 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		108 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.367 %64.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		17.470 %24.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.324 %6.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.400 %3.33
Saadet Partisi
SAADET 		895 %1.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		168 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		117 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		91 %0.13
Millet Partisi
Millet 		62 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		29 %0.04
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		27 %0.04
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		24 %0.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.960 %56.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.271 %31.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.692 %5.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.751 %3.4
Saadet Partisi
SAADET 		1.267 %2.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		240 %0.47
Demokrat Parti
DP 		137 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		112 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0