BALA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bala Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ahmet Buran adalet-ve-kalkinma-partisi
Ahmet
Buran
%0 0 Oy
İsa Kaplan cumhuriyet-halk-partisi
İsa
Kaplan
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.125 %60.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 8.766 %35.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 390 %1.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 313 %1.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 95 %0.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 66 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 52 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.875 %46.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.729 %29.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.230 %16.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 799 %4.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 206 %1.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 178 %0.92
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 106 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 68 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 59 %0.31
Millet Partisi
Millet 		- 32 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.782 %45.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.762 %33.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.384 %16.78
Demokrat Parti
DP 		- 142 %1.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 67 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 62 %0.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 39 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.786 %60.04
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.319 %33.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		682 %2.77
Saadet Partisi
SAADET 		442 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		163 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		84 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		80 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		43 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.964 %46.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.186 %27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.555 %18.51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		775 %4.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		232 %1.21
Saadet Partisi
SAADET 		186 %0.97
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		126 %0.66
Demokrat Parti
DP 		57 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		57 %0.3
Millet Partisi
Millet 		23 %0.12
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		22 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		9 %0.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		9 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.436 %42.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.706 %33.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.649 %20.2
Demokrat Parti
DP 		147 %1.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		85 %1.04
Saadet Partisi
SAADET 		74 %0.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		61 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0