HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Hakkari Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İsmet Ölmez adalet-ve-kalkinma-partisi
İsmet
Ölmez
%0 0 Oy
Cüneyt Özbek cumhuriyet-halk-partisi
Cüneyt
Özbek
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 45.524 %53.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 31.531 %37.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.470 %2.92
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.257 %1.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 370 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 173 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 119 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 36 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 49.178 %69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.753 %23.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.705 %2.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.169 %1.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 946 %1.33
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 859 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 665 %0.93
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 45.880 %73.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.072 %20.84
Demokrat Parti
DP 		- 1.398 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.285 %2.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 435 %0.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 287 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 194 %0.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 121 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 50 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		72.270 %54.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.334 %36.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.076 %4.55
Saadet Partisi
SAADET 		769 %0.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		634 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		352 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		246 %0.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		99 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		81.754 %69.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.005 %24.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.399 %2.88
Saadet Partisi
SAADET 		1.093 %0.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		698 %0.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		606 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		585 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		460 %0.39
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		423 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		73.208 %71.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.656 %21.15
Saadet Partisi
SAADET 		2.174 %2.12
Demokrat Parti
DP 		2.050 %2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.514 %1.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		502 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		428 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		334 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		290 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		220 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şemdinli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüksekova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esendere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şemdinli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüksekova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esendere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0