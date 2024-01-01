MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 19.199 %59.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.644 %33.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 818 %2.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 486 %1.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 143 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 119 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 66 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 36 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 17.861 %66.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.967 %26.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 665 %2.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 624 %2.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 382 %1.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 228 %0.85
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 20.450 %81.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.822 %15.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 217 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 195 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 167 %0.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 121 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 84 %0.33
Demokrat Parti
DP 		- 77 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 50 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19.422 %60.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.393 %32.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.223 %3.84
İyi Parti
İYİ PARTİ 		589 %1.85
Saadet Partisi
SAADET 		200 %0.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		61 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		18.412 %69.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.836 %25.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		632 %2.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		410 %1.54
Saadet Partisi
SAADET 		232 %0.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		103 %0.39
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20.250 %81.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.687 %14.77
Saadet Partisi
SAADET 		555 %2.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		193 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		188 %0.75
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		86 %0.34
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Şemdinli
Açılan Sandık Oranı %0
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Yüksekova
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esendere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çukurca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şemdinli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüksekova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Durankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esendere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0