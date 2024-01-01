SERİK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Serik Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Veli Ural adalet-ve-kalkinma-partisi
Veli
Ural
%0 0 Oy
Kadir Kumbul cumhuriyet-halk-partisi
Kadir
Kumbul
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.759 %37.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 24.777 %32.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 21.287 %27.73
Demokrat Parti
DP 		- 1.131 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 513 %0.67
Vatan Partisi
VATAN 		- 172 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 125 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.692 %41.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.729 %35.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.615 %21.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 390 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 256 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 191 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 60 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.302 %39.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.307 %36.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.487 %12.26
Demokrat Parti
DP 		- 2.817 %9.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 199 %0.7
Saadet Partisi
SAADET 		- 154 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 77 %0.27
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 40 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 19 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.574 %38.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		22.110 %28.93
İyi Parti
İYİ PARTİ 		21.960 %28.74
Demokrat Parti
DP 		1.049 %1.37
Saadet Partisi
SAADET 		836 %1.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		602 %0.79
Vatan Partisi
VATAN 		177 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		114 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.816 %40.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.963 %36.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.603 %21.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		498 %0.7
Saadet Partisi
SAADET 		239 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		150 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		139 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		99 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		74 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.700 %38.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.603 %34.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.934 %13.98
Demokrat Parti
DP 		3.331 %11.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		346 %1.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		165 %0.59
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		60 %0.21
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0