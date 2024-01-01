AKSU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Aksu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Durmuş Kağan Şahin adalet-ve-kalkinma-partisi
Durmuş Kağan
Şahin
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.467 %36.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.473 %29.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 11.506 %27.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.334 %3.17
Demokrat Parti
DP 		- 580 %1.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 409 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 203 %0.48
Vatan Partisi
VATAN 		- 80 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 66 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.050 %29.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.718 %26.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 8.043 %19.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.553 %16.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.259 %3.1
Demokrat Parti
DP 		- 1.151 %2.84
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 226 %0.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 221 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 213 %0.53
Millet Partisi
Millet 		- 76 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 53 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.159 %31.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.701 %29.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.907 %21.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.002 %8.84
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 748 %3.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 642 %2.83
Demokrat Parti
DP 		- 354 %1.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 43 %0.19
Anavatan Partisi
ANAP 		- 37 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 37 %0.16
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 16 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.961 %38.24
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.023 %31.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.287 %22.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.488 %3.57
Demokrat Parti
DP 		406 %0.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		324 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		286 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		74 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		73 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.521 %31.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.118 %27.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.988 %17.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.417 %15.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.301 %3.23
Demokrat Parti
DP 		1.072 %2.66
Doğru Yol Partisi
DYP 		308 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		237 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		131 %0.33
Millet Partisi
Millet 		65 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		55 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		29 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		24 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.003 %31.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.701 %29.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.808 %21.42
Saadet Partisi
SAADET 		1.951 %8.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		790 %3.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		689 %3.07
Demokrat Parti
DP 		399 %1.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		57 %0.25
Anavatan Partisi
ANAP 		38 %0.17
Liberal Demokrat Parti
LDP 		11 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
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Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0