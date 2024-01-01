KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kepez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Rıza Sümer adalet-ve-kalkinma-partisi
Rıza
Sümer
%0 0 Oy
Mesut Kocagöz cumhuriyet-halk-partisi
Mesut
Kocagöz
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 150.435 %50.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 133.026 %44.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 9.209 %3.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.644 %0.89
Demokrat Parti
DP 		- 669 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 635 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 490 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 437 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 361 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 107.883 %40.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 76.601 %28.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 58.580 %22.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 17.002 %6.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.356 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.320 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 652 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 544 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 285 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 260 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 200 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 148 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 71.105 %34.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 60.611 %29.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 49.991 %24.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 14.564 %7.04
Demokrat Parti
DP 		- 4.126 %1.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.623 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.995 %0.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 989 %0.48
Anavatan Partisi
ANAP 		- 421 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 379 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 83 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		146.661 %49.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		127.376 %42.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.660 %3.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.858 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		3.400 %1.15
Demokrat Parti
DP 		1.011 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		814 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		559 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		473 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		105.309 %39.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75.119 %28.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		60.248 %22.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		16.775 %6.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.907 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		1.609 %0.61
Demokrat Parti
DP 		597 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		492 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		347 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		325 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		302 %0.11
Doğru Yol Partisi
DYP 		235 %0.09
Millet Partisi
Millet 		176 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		168 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		121 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		69.526 %33.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		59.691 %28.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.012 %23.79
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14.825 %7.2
Saadet Partisi
SAADET 		3.993 %1.94
Demokrat Parti
DP 		3.870 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.004 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.410 %0.68
Anavatan Partisi
ANAP 		621 %0.3
Liberal Demokrat Parti
LDP 		92 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0