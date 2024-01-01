FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Demre
Açılan Sandık Oranı %0
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Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
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Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
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Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Demre
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0