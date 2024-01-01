FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Finike Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Cenk Şimşek adalet-ve-kalkinma-partisi
Cenk
Şimşek
%0 0 Oy
Mustafa Geyikçi cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Geyikçi
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.999 %49.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.923 %48.86
Demokrat Parti
DP 		- 245 %0.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 207 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 102 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 64 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.334 %50.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.683 %28.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.620 %18.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 166 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 153 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 81 %0.27
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 53 %0.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 48 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 16 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.302 %33.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.286 %33.73
Demokrat Parti
DP 		- 1.148 %16.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.011 %14.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30 %0.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.572 %47.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.403 %47.3
Saadet Partisi
SAADET 		579 %1.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		247 %0.81
Demokrat Parti
DP 		218 %0.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		184 %0.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		75 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		71 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		53 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		46 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.804 %46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.790 %29.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.555 %21.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		350 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		164 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		129 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		60 %0.2
Doğru Yol Partisi
DYP 		58 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		39 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		30 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		14 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.242 %33.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.171 %32.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.213 %18
Demokrat Parti
DP 		1.079 %16.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		33 %0.49
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0