DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Döşemealtı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BEKİR KIVRIM adalet-ve-kalkinma-partisi
BEKİR
KIVRIM
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.703 %48.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.609 %48.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 604 %1.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 216 %0.56
Demokrat Parti
DP 		- 96 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 62 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 44 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 26 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.556 %44.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.803 %38.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.686 %14.19
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 503 %1.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 196 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 97 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 96 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 23 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 22 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.758 %42.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.582 %41.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.246 %14.22
Anavatan Partisi
ANAP 		- 65 %0.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 47 %0.3
Demokrat Parti
DP 		- 44 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 37 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 2 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.603 %48.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.790 %46.65
Saadet Partisi
SAADET 		764 %2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		565 %1.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		175 %0.46
Demokrat Parti
DP 		94 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		64 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		42 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		42 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.378 %40.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.514 %38.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.763 %17.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		595 %1.81
Saadet Partisi
SAADET 		234 %0.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		141 %0.43
Demokrat Parti
DP 		58 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		37 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		25 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		20 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		19 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		18 %0.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.05
Millet Partisi
Millet 		15 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.287 %40.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.256 %39.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.894 %18.44
Demokrat Parti
DP 		121 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		72 %0.46
Anavatan Partisi
ANAP 		66 %0.42
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0