KEMER SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kemer Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Rahman Şeker adalet-ve-kalkinma-partisi
Rahman
Şeker
%0 0 Oy
Necati Topaloğlu cumhuriyet-halk-partisi
Necati
Topaloğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.901 %39.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.508 %34.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.017 %24.11
Demokrat Parti
DP 		- 345 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 114 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		- 41 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.203 %42.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.978 %33.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.531 %14.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.204 %5.02
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 496 %2.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 384 %1.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 107 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 35 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 28 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.477 %57.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.004 %35.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 598 %5.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 59 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 38 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.697 %35.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.718 %31.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.591 %26.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		784 %3.17
Demokrat Parti
DP 		209 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		184 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		51 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		40 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.272 %38.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.155 %30.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.042 %16.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.090 %4.58
Bağımsız
BĞMSZ 		627 %2.63
Saadet Partisi
SAADET 		614 %2.58
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		485 %2.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		398 %1.67
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		51 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		29 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		26 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		20 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.968 %53.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.900 %35.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		973 %8.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		186 %1.67
Saadet Partisi
SAADET 		105 %0.94
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0