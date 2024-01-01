ELMALI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Elmalı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Durmuş Ali Gökçe adalet-ve-kalkinma-partisi
Durmuş Ali
Gökçe
%0 0 Oy
Halil Öztürk cumhuriyet-halk-partisi
Halil
Öztürk
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.251 %52.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.077 %44.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 188 %0.7
Demokrat Parti
DP 		- 157 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 131 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		- 75 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 41 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 25 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.055 %38.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.461 %32.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.766 %26.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 306 %1.18
Demokrat Parti
DP 		- 162 %0.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 117 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 113 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.197 %36.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.762 %31.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.494 %16.9
Demokrat Parti
DP 		- 1.148 %12.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 123 %1.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 101 %1.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 13 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.840 %51.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.136 %45.11
Saadet Partisi
SAADET 		319 %1.19
Demokrat Parti
DP 		256 %0.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		203 %0.75
Vatan Partisi
VATAN 		67 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		55 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		30 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.968 %38.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.166 %31.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.024 %27.07
Saadet Partisi
SAADET 		289 %1.11
Demokrat Parti
DP 		171 %0.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		136 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		98 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		47 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		14 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		13 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.990 %34.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.512 %28.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.751 %19.96
Demokrat Parti
DP 		1.178 %13.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		191 %2.18
Saadet Partisi
SAADET 		150 %1.71
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0