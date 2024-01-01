MURATPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Muratpaşa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Özdemir Manavoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Özdemir
Manavoğlu
%0 0 Oy
Ümit Uysal cumhuriyet-halk-partisi
Ümit
Uysal
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 184.210 %64.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 93.909 %33.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.336 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.230 %0.43
Demokrat Parti
DP 		- 818 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		- 563 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 369 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 128.798 %46.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.521 %27.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.935 %15.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 19.630 %7.09
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.726 %2.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.019 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 981 %0.35
Demokrat Parti
DP 		- 635 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 385 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 376 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 252 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 246 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 180 %0.07
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 108 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 122.976 %57.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 54.966 %25.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27.865 %13.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.116 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 1.710 %0.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.357 %0.64
Emek Partisi
EMEP 		- 986 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 627 %0.29
Anavatan Partisi
ANAP 		- 596 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 443 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		174.003 %61.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		96.778 %34.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.337 %1.18
Saadet Partisi
SAADET 		2.934 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.308 %0.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.157 %0.41
Demokrat Parti
DP 		1.042 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		848 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		526 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		346 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		127.895 %46.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.260 %27.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		48.035 %17.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		11.843 %4.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.132 %2.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.360 %0.49
Saadet Partisi
SAADET 		1.156 %0.42
Demokrat Parti
DP 		688 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		688 %0.25
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		493 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		332 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		282 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		279 %0.1
Doğru Yol Partisi
DYP 		256 %0.09
Millet Partisi
Millet 		188 %0.07
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		76 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		116.355 %54.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		55.197 %25.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.592 %14.32
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.336 %1.56
Saadet Partisi
SAADET 		3.023 %1.41
Demokrat Parti
DP 		2.313 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.607 %0.75
Anavatan Partisi
ANAP 		723 %0.34
Emek Partisi
EMEP 		497 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0