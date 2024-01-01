KONYAALTI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Konyaaltı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Durali Kolpak adalet-ve-kalkinma-partisi
Durali
Kolpak
%0 0 Oy
Cem Kotan cumhuriyet-halk-partisi
Cem
Kotan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 64.085 %66.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.581 %30.86
Saadet Partisi
SAADET 		- 896 %0.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 775 %0.81
Vatan Partisi
VATAN 		- 215 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 215 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 91 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 48.656 %59.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.137 %22.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.917 %14.47
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.280 %1.55
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 954 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 310 %0.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 310 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 178 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 152 %0.18
Demokrat Parti
DP 		- 143 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 132 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 107 %0.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 59 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 26 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32.327 %65.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.823 %22.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.731 %9.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 549 %1.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 289 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 223 %0.45
Anavatan Partisi
ANAP 		- 105 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61.773 %64.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.256 %30.55
Saadet Partisi
SAADET 		1.227 %1.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.188 %1.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		714 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		686 %0.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		502 %0.52
Demokrat Parti
DP 		223 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		196 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.877 %55.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.884 %22.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.921 %16.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.478 %1.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		447 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		357 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		299 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		263 %0.32
Demokrat Parti
DP 		173 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		136 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		115 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		108 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		96 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		62 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		41 %0.05
Millet Partisi
Millet 		20 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.343 %62.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.528 %23.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.535 %11.34
Saadet Partisi
SAADET 		578 %1.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		453 %0.93
Demokrat Parti
DP 		279 %0.57
Anavatan Partisi
ANAP 		114 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0