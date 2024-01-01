MANAVGAT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Manavgat Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Süleyman Okudan adalet-ve-kalkinma-partisi
Süleyman
Okudan
%0 0 Oy
Niyazi Nefi Kara cumhuriyet-halk-partisi
Niyazi Nefi
Kara
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 70.443 %51.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 63.480 %46.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 962 %0.71
Demokrat Parti
DP 		- 303 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 268 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		- 264 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 260 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 50.784 %40.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.675 %33.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.792 %23.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.360 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 617 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 591 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 199 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 183 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 17.351 %42.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 11.638 %28.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.485 %27.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 300 %0.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 269 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 102 %0.25
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 60 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 57 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.183 %49.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		63.754 %47.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.234 %0.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		844 %0.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		583 %0.43
Demokrat Parti
DP 		368 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		360 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		315 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		284 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47.939 %38.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.591 %33.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.843 %24.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.369 %1.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.215 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		791 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		283 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		182 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		173 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		173 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		113 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		98 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.508 %40.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.628 %28.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.180 %27.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		520 %1.27
Saadet Partisi
SAADET 		517 %1.27
Bağımsız
BĞMSZ 		477 %1.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Finike
Açılan Sandık Oranı %0
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Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0