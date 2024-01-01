ALANYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Alanya Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 94.056 %57.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 59.165 %36.23
Demokrat Parti
DP 		- 3.126 %1.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.920 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.200 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 713 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		- 504 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 299 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.489 %38.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.944 %33.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.002 %23.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.981 %1.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.250 %0.8
Demokrat Parti
DP 		- 639 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 504 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 333 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 219 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 109 %0.07
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 99 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		- 17.464 %35.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.429 %31.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 7.494 %15.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.921 %12.17
Demokrat Parti
DP 		- 1.184 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 567 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 305 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 90 %0.19
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 83 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 70 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 41 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		91.225 %56.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		59.457 %36.63
Demokrat Parti
DP 		3.636 %2.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.495 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.662 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		971 %0.6
Büyük Birlik Partisi
BBP 		769 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		582 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		532 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56.567 %36.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		52.147 %33.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.056 %24.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.325 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.675 %1.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		955 %0.62
Demokrat Parti
DP 		823 %0.53
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		417 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		220 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		182 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		170 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		139 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		131 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		98 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.112 %30.89
Anavatan Partisi
ANAP 		13.802 %28.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.978 %18.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.668 %15.67
Demokrat Parti
DP 		1.613 %3.3
Saadet Partisi
SAADET 		1.203 %2.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		513 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		32 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
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Demre
Açılan Sandık Oranı %0
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Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
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Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Finike
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0