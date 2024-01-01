ERENLER SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Erenler Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.579 %65.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 10.628 %21.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.594 %7.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.617 %3.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 642 %1.29
Demokrat Parti
DP 		- 242 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 235 %0.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 186 %0.37
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.776 %53.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.475 %30.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.656 %9.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.800 %3.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 356 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 328 %0.69
Demokrat Parti
DP 		- 209 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 46 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 39 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 36 %0.08
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 35 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.142 %48.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.950 %34.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.472 %9.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.179 %5.82
Demokrat Parti
DP 		- 438 %1.17
Anavatan Partisi
ANAP 		- 120 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 94 %0.25
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 51 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.419 %65.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.466 %21.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.491 %7.04
Saadet Partisi
SAADET 		1.810 %3.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		639 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		201 %0.41
Demokrat Parti
DP 		194 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		193 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		86 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		83 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.595 %55.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.413 %28.18
Saadet Partisi
SAADET 		4.048 %8.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.115 %4.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		459 %0.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		417 %0.88
Demokrat Parti
DP 		360 %0.76
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		58 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		48 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		48 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		19 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.873 %47.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.382 %33.17
Saadet Partisi
SAADET 		3.926 %10.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.333 %6.25
Demokrat Parti
DP 		543 %1.45
Anavatan Partisi
ANAP 		144 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		129 %0.35
Liberal Demokrat Parti
LDP 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0