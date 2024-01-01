TARAKLI SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
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Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
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Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
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Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0