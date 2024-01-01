SERDİVAN SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

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cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
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*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 42.473 %58.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.484 %31.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.242 %4.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.758 %3.8
Demokrat Parti
DP 		- 531 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 289 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 254 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.069 %55.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.321 %33.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.169 %6.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.380 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 599 %0.94
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 566 %0.89
Demokrat Parti
DP 		- 240 %0.38
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 67 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 61 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 32 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 15 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.797 %45.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.612 %40.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.005 %7.7
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.910 %4.89
Demokrat Parti
DP 		- 501 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 130 %0.33
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 69 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.657 %55.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.795 %21.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.435 %14.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.703 %3.71
Saadet Partisi
SAADET 		2.199 %3.02
Demokrat Parti
DP 		533 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		216 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		200 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		108 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.753 %53.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.728 %32.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.943 %7.8
Saadet Partisi
SAADET 		1.617 %2.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.092 %1.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		634 %1
Demokrat Parti
DP 		316 %0.5
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		109 %0.17
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		65 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		55 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		50 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.848 %45.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.914 %38.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.276 %8.42
Saadet Partisi
SAADET 		2.200 %5.65
Demokrat Parti
DP 		563 %1.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		114 %0.29
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
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Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
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Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karasu
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Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sapanca
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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