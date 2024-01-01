ARİFİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Arifiye Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.847 %61.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.555 %17.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.750 %14.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.311 %5.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 151 %0.59
Demokrat Parti
DP 		- 101 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 46 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.565 %65.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.767 %15.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.704 %7.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 990 %4.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 947 %3.99
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 706 %2.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 51 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 12 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.543 %52.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.974 %32.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.809 %9.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 713 %3.91
Demokrat Parti
DP 		- 78 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 74 %0.41
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 33 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.611 %60.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.211 %16.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.012 %15.63
Saadet Partisi
SAADET 		1.410 %5.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		214 %0.83
Demokrat Parti
DP 		92 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		59 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		58 %0.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.664 %61.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.109 %17.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.854 %7.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.154 %4.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.020 %4.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		760 %3.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		66 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		34 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		20 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.018 %50.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.982 %33.2
Saadet Partisi
SAADET 		1.938 %10.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		902 %5.01
Demokrat Parti
DP 		178 %0.99
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
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Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0