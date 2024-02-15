İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • İzmir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hamza Dağ adalet-ve-kalkinma-partisi
Hamza
Dağ
%0 0 Oy
Cemil Tugay cumhuriyet-halk-partisi
Cemil
Tugay
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.550.192 %58.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.032.359 %38.7
Saadet Partisi
SAADET 		- 30.180 %1.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 20.509 %0.77
Demokrat Parti
DP 		- 11.209 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 8.061 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		- 7.963 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.956 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.308.134 %49.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 947.516 %35.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 210.272 %7.97
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 88.797 %3.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13.979 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.813 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12.735 %0.48
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 10.755 %0.41
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 6.332 %0.24
Demokrat Parti
DP 		- 4.559 %0.17
Yurt Partisi
YURT-P 		- 3.204 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.951 %0.11
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 2.407 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 2.247 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.246 %0.09
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 2.160 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 2.140 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.814 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 940 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 549 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.107.562 %56.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 599.395 %30.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 138.056 %7
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 38.867 %1.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30.659 %1.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 18.428 %0.93
Demokrat Parti
DP 		- 14.169 %0.72
Anavatan Partisi
ANAP 		- 6.569 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.992 %0.3
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 5.759 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 5.483 %0.28
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.420 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.394.766 %52.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		951.683 %35.93
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		66.543 %2.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		60.350 %2.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		50.026 %1.89
Saadet Partisi
SAADET 		36.659 %1.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		34.421 %1.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14.179 %0.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		13.147 %0.5
Demokrat Parti
DP 		11.529 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		8.421 %0.32
Bağımsız
BĞMSZ 		4.047 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.120 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.198.585 %45.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		845.023 %32.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		330.671 %12.63
Bağımsız
BĞMSZ 		99.926 %3.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		46.500 %1.78
Saadet Partisi
SAADET 		19.717 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		18.524 %0.71
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		18.378 %0.7
Demokrat Parti
DP 		13.181 %0.5
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		7.151 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.850 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		4.577 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3.733 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.221 %0.08
Millet Partisi
Millet 		798 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		459 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.123.620 %48.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		675.358 %29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		225.790 %9.7
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		83.265 %3.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		63.174 %2.71
Demokrat Parti
DP 		59.008 %2.53
Saadet Partisi
SAADET 		25.571 %1.1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		19.671 %0.84
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		13.545 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		11.023 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5.909 %0.25
Emek Partisi
EMEP 		5.324 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		4.981 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4.979 %0.21
Millet Partisi
Millet 		3.432 %0.15
Bağımsız
BĞMSZ 		3.399 %0.15
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		431 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
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Menemen
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0