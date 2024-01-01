ÜRGÜP SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ürgüp Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.247 %46.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.267 %39.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.823 %13.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 82 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.262 %41.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.878 %38.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.363 %18.73
Saadet Partisi
SAADET 		- 66 %0.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 35 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 12 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.611 %43.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.974 %28.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.804 %26.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 106 %1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 63 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 39 %0.37
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 11 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.046 %45.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.759 %35.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.436 %18.19
Saadet Partisi
SAADET 		122 %0.91
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.230 %41.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.702 %37.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.496 %19.88
Saadet Partisi
SAADET 		92 %0.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.617 %43.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.990 %28.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.735 %25.78
Saadet Partisi
SAADET 		127 %1.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		110 %1.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		31 %0.29
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
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Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Göre
Açılan Sandık Oranı %0
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Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Nar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
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Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göre
Açılan Sandık Oranı %0
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Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0