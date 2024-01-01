KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Kırşehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Osman Arslan adalet-ve-kalkinma-partisi
Osman
Arslan
%0 0 Oy
Selahattin Ekicioğlu cumhuriyet-halk-partisi
Selahattin
Ekicioğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 43.411 %40.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.549 %35.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23.351 %21.83
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 819 %0.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 731 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 358 %0.33
Demokrat Parti
DP 		- 277 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		- 80 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 73 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 68 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 67 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 40.206 %38.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.409 %33.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.322 %21.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.139 %4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.269 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 804 %0.78
Demokrat Parti
DP 		- 211 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 167 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 65 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 39.115 %38.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27.308 %27.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 26.326 %26.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.237 %4.22
Demokrat Parti
DP 		- 1.297 %1.29
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 960 %0.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 520 %0.52
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 277 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 206 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 87 %0.09
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 84 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 38 %0.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12 %0.01
Anavatan Partisi
ANAP 		- 5 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		54.888 %39.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.506 %27.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		32.998 %23.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.535 %6.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.321 %0.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.293 %0.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		762 %0.55
Demokrat Parti
DP 		526 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		161 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		144 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		54.834 %40.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.510 %30.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.135 %22
Saadet Partisi
SAADET 		4.844 %3.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.855 %2.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.546 %1.13
Demokrat Parti
DP 		344 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		262 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		223 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		174 %0.13
Millet Partisi
Millet 		111 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		75 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		46 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.579 %35.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		32.150 %24.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.634 %24.36
Saadet Partisi
SAADET 		6.256 %4.82
Demokrat Parti
DP 		4.631 %3.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.747 %2.12
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.143 %1.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		961 %0.74
Anavatan Partisi
ANAP 		527 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		439 %0.34
Millet Partisi
Millet 		418 %0.32
Bağımsız
BĞMSZ 		397 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		295 %0.23
Emek Partisi
EMEP 		251 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		211 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		209 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0