AKÇAKENT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Akçakent Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 357 %57.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43 %6.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %3.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 10 %1.62
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 314 %50.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 267 %42.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35 %5.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8 %1.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 245 %40.5
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 185 %30.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 139 %22.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 33 %5.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		349 %57.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		133 %21.95
İyi Parti
İYİ PARTİ 		116 %19.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8 %1.32
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		317 %51.8
Saadet Partisi
SAADET 		234 %38.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		47 %7.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11 %1.8
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.49
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		239 %41.07
Demokrat Parti
DP 		207 %35.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		136 %23.37
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0