MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32.028 %44.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.652 %38.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.137 %15.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 484 %0.68
Vatan Partisi
VATAN 		- 80 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 57 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 45 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 30 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.977 %42.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.265 %30.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.081 %23.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.269 %1.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 472 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 321 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 197 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 65 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 53 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 21.446 %37.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.684 %32.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.995 %19.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.969 %6.97
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 960 %1.69
Demokrat Parti
DP 		- 284 %0.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 181 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 153 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 87 %0.15
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 84 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 63 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 38 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		29.537 %41.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.787 %37.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.818 %19.4
Saadet Partisi
SAADET 		815 %1.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		170 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		117 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.641 %40.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.359 %31.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.941 %23.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.613 %2.37
Saadet Partisi
SAADET 		567 %0.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		520 %0.76
Demokrat Parti
DP 		157 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		80 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		70 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		48 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		20.640 %36.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.503 %31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.895 %21.07
Saadet Partisi
SAADET 		4.188 %7.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.296 %2.3
Demokrat Parti
DP 		656 %1.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		288 %0.51
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Boztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiçekdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mucur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köseli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurancılı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özbağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0