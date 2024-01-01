EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Edirne Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Belgin İba adalet-ve-kalkinma-partisi
Belgin
İba
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 86.709 %46.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 79.871 %42.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7.483 %3.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.521 %1.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.384 %1.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.711 %1.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.366 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.072 %0.57
Demokrat Parti
DP 		- 840 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 759 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 379 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		- 220 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 80.063 %42.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 61.158 %32.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 29.277 %15.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 12.431 %6.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.563 %1.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.114 %0.59
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 747 %0.4
Demokrat Parti
DP 		- 434 %0.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 341 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 339 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 249 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 86 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 81 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 50 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 19 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 84.728 %48.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.229 %29.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.924 %9.03
Demokrat Parti
DP 		- 10.521 %5.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.236 %4.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.174 %1.23
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.097 %1.19
Anavatan Partisi
ANAP 		- 875 %0.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 592 %0.34
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 558 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 323 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 120 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		112.789 %43.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		91.843 %35.16
İyi Parti
İYİ PARTİ 		25.838 %9.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.765 %5.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6.025 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		4.046 %1.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.318 %0.89
Demokrat Parti
DP 		1.907 %0.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.139 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		531 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		114.494 %42.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		79.131 %29.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		51.681 %19.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		11.313 %4.21
Saadet Partisi
SAADET 		4.426 %1.65
Demokrat Parti
DP 		2.171 %0.81
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.923 %0.72
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		937 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		838 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		771 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		388 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		199 %0.07
Bağımsız
BĞMSZ 		140 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		108.261 %42.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		66.774 %25.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.013 %12.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		16.737 %6.5
Demokrat Parti
DP 		15.623 %6.07
Saadet Partisi
SAADET 		4.444 %1.73
Bağımsız
BĞMSZ 		2.473 %0.96
Anavatan Partisi
ANAP 		2.404 %0.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.358 %0.92
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.379 %0.54
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.184 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.037 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		501 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		482 %0.19
Millet Partisi
Millet 		430 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		271 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Enez
Açılan Sandık Oranı %0
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Havsa
Açılan Sandık Oranı %0
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İpsala
Açılan Sandık Oranı %0
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Keşan
Açılan Sandık Oranı %0
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Lalapaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Meriç
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Süloğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzunköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Esetçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırcasalih
Açılan Sandık Oranı %0
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Küplü
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenikarpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimuhacir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Enez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havsa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpsala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keşan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lalapaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meriç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süloğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzunköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esetçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırcasalih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küplü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikarpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimuhacir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0