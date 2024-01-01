MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 42.388 %44.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.555 %40.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7.342 %7.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.605 %2.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.158 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 759 %0.8
Demokrat Parti
DP 		- 655 %0.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 410 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 379 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		- 220 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 34.663 %36.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.177 %29.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.218 %18.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.624 %10.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.643 %1.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.056 %1.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 747 %0.79
Demokrat Parti
DP 		- 241 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 193 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 170 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 86 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 86 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 81 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 50 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 19 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.545 %57.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 25.269 %31.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.016 %3.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.976 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.302 %1.62
Demokrat Parti
DP 		- 816 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 592 %0.73
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 558 %0.69
Anavatan Partisi
ANAP 		- 233 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 120 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 84 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 84 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.079 %46.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		36.471 %38.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6.637 %7.05
Saadet Partisi
SAADET 		2.961 %3.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.347 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.132 %1.2
Demokrat Parti
DP 		865 %0.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		407 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		283 %0.3
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		35.200 %37.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.058 %28.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.171 %19.37
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.876 %9.46
Saadet Partisi
SAADET 		2.185 %2.33
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.118 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		297 %0.32
Demokrat Parti
DP 		270 %0.29
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		268 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		171 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		112 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		106 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43.562 %54.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		23.523 %29.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.703 %5.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.029 %3.8
Saadet Partisi
SAADET 		1.633 %2.05
Demokrat Parti
DP 		1.476 %1.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		853 %1.07
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		645 %0.81
Anavatan Partisi
ANAP 		324 %0.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Enez
Açılan Sandık Oranı %0
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Havsa
Açılan Sandık Oranı %0
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İpsala
Açılan Sandık Oranı %0
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Keşan
Açılan Sandık Oranı %0
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Lalapaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meriç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süloğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzunköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Esetçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırcasalih
Açılan Sandık Oranı %0
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Küplü
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikarpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimuhacir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Enez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havsa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpsala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keşan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lalapaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meriç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süloğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzunköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esetçe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırcasalih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küplü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenikarpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimuhacir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0