ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Elazığ Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI adalet-ve-kalkinma-partisi
ŞAHİN
ŞERİFOĞULLARI
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 102.584 %41.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 76.304 %30.74
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 32.942 %13.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 18.372 %7.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.708 %3.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.251 %1.71
Demokrat Parti
DP 		- 2.036 %0.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 553 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 436 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		- 326 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 206 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 172 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 133.222 %52.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.669 %24.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 18.660 %7.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.889 %5.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 12.049 %4.79
Demokrat Parti
DP 		- 4.910 %1.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.092 %1.63
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 1.280 %0.51
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.060 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 915 %0.36
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 431 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 335 %0.13
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 80 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 101.824 %45.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.358 %18.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 42.106 %18.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.574 %6.03
Demokrat Parti
DP 		- 9.522 %4.23
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 6.472 %2.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.982 %1.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.661 %1.18
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.292 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.082 %0.48
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.034 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 204 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		137.640 %42.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		91.430 %28.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		31.932 %9.84
Saadet Partisi
SAADET 		18.502 %5.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		16.558 %5.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.659 %4.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.445 %1.37
Demokrat Parti
DP 		1.962 %0.6
Vatan Partisi
VATAN 		385 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		298 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		61 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		176.642 %53.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		66.639 %20.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22.792 %6.92
Saadet Partisi
SAADET 		22.633 %6.87
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		18.642 %5.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.023 %1.83
Demokrat Parti
DP 		5.587 %1.7
Bağımsız
BĞMSZ 		4.491 %1.36
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		1.925 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.477 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.235 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		518 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		361 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		249 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		222 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		47 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		138.621 %46.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		50.222 %16.71
Saadet Partisi
SAADET 		41.442 %13.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.899 %6.95
Demokrat Parti
DP 		14.439 %4.8
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		11.910 %3.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.248 %3.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.307 %1.1
Bağımsız
BĞMSZ 		3.105 %1.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.184 %0.73
Anavatan Partisi
ANAP 		1.614 %0.54
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		779 %0.26
Emek Partisi
EMEP 		614 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		550 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		483 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		193 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
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Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Maden
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Palu
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maden
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0