MADEN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Maden Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.519 %44.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.369 %40.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 490 %14.4
Saadet Partisi
SAADET 		- 10 %0.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 1.561 %47.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.451 %44.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 118 %3.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 82 %2.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %1.06
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 31 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 8 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.696 %50.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.540 %45.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40 %1.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32 %0.95
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 22 %0.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.463 %43.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.314 %39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		538 %15.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		28 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		17 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.458 %44.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.415 %43.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		194 %5.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		123 %3.76
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		36 %1.1
Saadet Partisi
SAADET 		35 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		7 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.615 %50.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.436 %44.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		77 %2.41
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		36 %1.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		30 %0.94
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0