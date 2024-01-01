MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
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Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
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Keban
Açılan Sandık Oranı %0
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Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Maden
Açılan Sandık Oranı %0
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Palu
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Maden
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0