MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 72.908 %40.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 62.320 %34.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 30.797 %17.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.630 %4.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.006 %2.77
Vatan Partisi
VATAN 		- 326 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 207 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 206 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 163 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 105.406 %55.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 55.018 %29.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.296 %7.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.191 %3.81
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 5.050 %2.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.438 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 665 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 349 %0.18
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 267 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 121 %0.06
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 77 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 77.038 %47.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 37.721 %23.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 25.361 %15.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.480 %7.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.898 %2.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.234 %1.38
Demokrat Parti
DP 		- 1.414 %0.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.017 %0.63
Anavatan Partisi
ANAP 		- 488 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 478 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 204 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 71 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		71.931 %40.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		60.172 %33.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		30.760 %17.2
Saadet Partisi
SAADET 		9.156 %5.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.889 %3.29
Vatan Partisi
VATAN 		301 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		263 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		243 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		101.585 %54.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		50.196 %26.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.287 %8.19
Saadet Partisi
SAADET 		8.799 %4.71
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		5.278 %2.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.130 %1.14
Demokrat Parti
DP 		890 %0.48
Bağımsız
BĞMSZ 		708 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		536 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		531 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		311 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		300 %0.16
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		94 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		74.978 %46.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		35.835 %22.24
Saadet Partisi
SAADET 		23.424 %14.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.197 %8.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.552 %2.83
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		4.130 %2.56
Demokrat Parti
DP 		1.918 %1.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.312 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.191 %0.74
Anavatan Partisi
ANAP 		591 %0.37
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maden
Açılan Sandık Oranı %0
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Palu
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alacakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maden
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0