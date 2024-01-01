ALACAKAYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Alacakaya Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 907 %49.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 677 %36.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 141 %7.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 98 %5.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.55
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 956 %49.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 768 %40.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 56 %2.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 54 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %2.24
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 29 %1.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11 %0.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 627 %44.98
Demokrat Parti
DP 		- 360 %25.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 342 %24.53
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 31 %2.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 27 %1.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7 %0.5
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		861 %49.48
Saadet Partisi
SAADET 		559 %32.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		160 %9.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		151 %8.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		866 %47.19
Saadet Partisi
SAADET 		505 %27.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		287 %15.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		87 %4.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		78 %4.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.65
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		581 %44.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		373 %28.45
Demokrat Parti
DP 		324 %24.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		33 %2.52
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
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Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
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Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Maden
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Palu
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ağın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arıcak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baskil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakoçan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kovancılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maden
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakiraz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bükardı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollakendi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üçocak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yurtbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0