GÜROYMAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Güroymak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.358 %41.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.986 %28.73
Demokrat Parti
DP 		- 2.397 %23.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 348 %3.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 141 %1.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 67 %0.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 56 %0.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 24 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 4.522 %48.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.490 %47.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 110 %1.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 100 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 88 %0.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 51 %0.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47 %0.5
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.492 %33.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.431 %32.93
Demokrat Parti
DP 		- 2.124 %28.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 114 %1.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 95 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 67 %0.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37 %0.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.446 %43.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.801 %27.41
Demokrat Parti
DP 		2.242 %21.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		394 %3.86
Saadet Partisi
SAADET 		164 %1.6
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		81 %0.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		80 %0.78
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.544 %48.99
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		4.306 %46.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		277 %2.99
Saadet Partisi
SAADET 		133 %1.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.476 %34.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.344 %32.27
Demokrat Parti
DP 		2.045 %28.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		157 %2.16
Saadet Partisi
SAADET 		97 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		77 %1.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36 %0.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31 %0.43
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
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Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0