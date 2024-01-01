AYDINLAR SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
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Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
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Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0