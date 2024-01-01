TATVAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tatvan Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.605 %45.61
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 15.310 %44.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.433 %4.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 876 %2.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 468 %1.37
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 369 %1.08
Demokrat Parti
DP 		- 90 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 66 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.988 %58.17
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 10.571 %36.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 349 %1.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 334 %1.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 313 %1.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 296 %1.01
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 178 %0.61
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 97 %0.33
Demokrat Parti
DP 		- 77 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 8.776 %35.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.554 %35.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.584 %26.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 142 %0.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 132 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 103 %0.42
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 94 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 45 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.700 %43.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		14.279 %42.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.539 %7.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		916 %2.7
Saadet Partisi
SAADET 		880 %2.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		512 %1.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		68 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.159 %56.22
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		10.993 %38.24
Saadet Partisi
SAADET 		814 %2.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		526 %1.83
Demokrat Parti
DP 		158 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		94 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		8.659 %36.15
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.332 %34.78
Saadet Partisi
SAADET 		6.370 %26.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		377 %1.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		117 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		98 %0.41
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hizan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0