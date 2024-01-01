HİZAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Hizan Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.852 %35.6
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.763 %33.89
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.312 %25.22
Demokrat Parti
DP 		- 112 %2.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 93 %1.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26 %0.5
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 19 %0.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 16 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.455 %29.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.171 %23.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.071 %21.83
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 639 %13.02
Demokrat Parti
DP 		- 532 %10.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24 %0.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.239 %31.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 960 %24.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 913 %23.13
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 812 %20.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12 %0.3
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12 %0.3
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.747 %34.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.656 %32.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.432 %27.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		148 %2.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47 %0.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		44 %0.86
İyi Parti
İYİ PARTİ 		36 %0.7
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1.664 %35.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.239 %26.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.053 %22.21
Demokrat Parti
DP 		689 %14.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		97 %2.05
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.137 %29.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		906 %23.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		884 %23.11
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		873 %22.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25 %0.65
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
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Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adilcevaz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ahlat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güroymak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mutki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aydınlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günkırı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovakışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0