ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Ardahan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yunus Baydar adalet-ve-kalkinma-partisi
Yunus
Baydar
%0 0 Oy
Faruk Demir cumhuriyet-halk-partisi
Faruk
Demir
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.205 %43.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.807 %41.24
Demokrat Parti
DP 		- 1.156 %5.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 854 %4
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 524 %2.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 295 %1.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 226 %1.06
Vatan Partisi
VATAN 		- 91 %0.43
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 71 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 37 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 17 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.095 %31.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.057 %30.97
Demokrat Parti
DP 		- 1.476 %7.55
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1.275 %6.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.179 %6.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.102 %5.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.094 %5.59
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 947 %4.84
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 133 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 103 %0.53
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 63 %0.32
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 20 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 16 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.367 %34.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.487 %24.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.136 %16.78
Demokrat Parti
DP 		- 1.460 %7.81
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.279 %6.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.132 %6.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 732 %3.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 48 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 27 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 22 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.444 %36.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.023 %29.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.926 %11.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.227 %7.9
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.017 %3.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.195 %2.23
Demokrat Parti
DP 		1.031 %1.93
Saadet Partisi
SAADET 		372 %0.7
Vatan Partisi
VATAN 		140 %0.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		83 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.098 %30.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.744 %24.57
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		9.127 %16.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.948 %12.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.274 %7.64
Bağımsız
BĞMSZ 		1.680 %3
Saadet Partisi
SAADET 		1.166 %2.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		908 %1.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		370 %0.66
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		273 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		235 %0.42
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		115 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		16.610 %29.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.391 %20.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.587 %17.1
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.260 %12.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.461 %7.96
Demokrat Parti
DP 		2.838 %5.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.168 %2.08
Anavatan Partisi
ANAP 		1.059 %1.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		705 %1.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		326 %0.58
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		313 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		275 %0.49
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		79 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Damal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Posof
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çıldır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Damal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hanak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Posof
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Köprülü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0